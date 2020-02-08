«Спартак» выиграл предсезонный турнир

Московский «Спартак» победил белградскую футбольную команду «Партизан» в Кубке «Париматч Премьер». Игра третьего тура товарищеского турнира проходила в Катаре.

Сначала российские спортсмены уступали соперникам. В первом тайме счет был 1:2 в пользу «Партизана», но уже во втором «Спартаку» удалось перевернуть ход матча. В итоге встреча закончилась со счетом 3:2. Подопечные Доменико Тедеско заработали семь очков и стали обладателями Кубка «Париматч Премьер».

В составе российской футбольной команды отличились Роман Зобнин и Александр Соболев. Они забили мячи на седьмой и 48- минутах. На 70-й минуте пенальти реализовал Эсекьель Понсе. Со стороны сербской команды голами ответили Страхини Павлович и Сейдуба Сума.

В итоге московский спортивный клуб второй год подряд выиграл этот турнир. В воскресенье, 9 февраля, соревнования завершатся матчем «Локомотива» и «Ростова».