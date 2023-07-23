Спорт 23 июля 2023, 19:50 «Спартак» обыграл «Оренбург» в первом туре РПЛ Московский «Спартак» с разницей в мяч обыграл «Оренбург» в первом туре РПЛ РИА «Новости»

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«Спартак» со счетом 3:2 обыграл «Оренбург» в первом туре РПЛ. Красно-белые вырвали победу у гостей на 90-й минуте матча.

Хозяева отличились тремя забитыми голами в исполнении Виктора Мозеса на 45-й минуте и Даниила Хлусевича, который поразил ворота соперников на 76-й минуте и затем в конце игры.

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У «Оренбурга» отличились Дмитрий Воробьев (51-я минута) и Габриэль Флорентин (67-я минута).

Хлусевич оформил сегодня первые голы за «Спартак», для Мозеса гол стал первым с прошлого лета.

Во втором туре «Спартак» 31 июля сыграет на родном поле с калининградской «Балтикой», а «Оренбургу» днем ранее предстоит встретиться на выезде с казанским «Рубином».

Агент нападающего итальянской «Фиорентины» Луки Йовича, который ранее выступал за мадридский «Реал», обратился в «Спартак» с предложением заключить контракт.