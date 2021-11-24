«Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы

Московский «Спартак» победил итальянский «Наполи» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Игра российской и итальянской команд проходила 24 ноября в Москве. Футболисты выступают в группе C. На третьей и 28-й минутах дубль удалось оформить Александру Соболеву. Первый гол спортсмен забил с пенальти. В «Наполи» мяч в ворота соперников отправил Элиф Элмас на 64-й минуте встречи. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

Эта победа стала второй для московской команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Во втором туре красно-белым удалось обыграть итальянцев со счетом 3:2.

По итогам пяти матчей «Спартак» занимает первое место в группе. Команда заработала семь очков и опередила «Наполи» по дополнительным показателям. На третьем месте находится «Легия» с шестью очками, а замыкает квартет «Лестер», получивший пять баллов.

Теперь футболистам «Спартака» предстоит выйти на поле с «Легией». Матч заключительного тура состоится 9 декабря. В этот же день «Наполи» сыграет против «Лестера».