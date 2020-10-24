«Спартак» обыграл «Краснодар» и стал лидером РПЛ

Футбольный клуб «Спартак» победил игроков «Краснодара» со счетом 3:1 в гостевом матче 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. «Спартак» стал единоличным лидером РПЛ.

Как сообщила пресс-служба «Спартака», голы забили форвард Эсекиэль Понсе (13-я минута), полузащитник Виктор Мозес (33-я минута) и нападающий Джордан Ларссон (81-я минута). У «Краснодара» гол забил хавбек Леон Сабуа (59-я минута).

«Спартак» набрал 27 баллов и занял первое место в турнирной таблице. Второе место получил «Зенит», уступивший в домашнем матче «Рубину». «Краснодар» набрал 18 баллов и находится на восьмом месте.