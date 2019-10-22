«Спартак» обыграл «Йокерит» в чемпионате КХЛ

Столичный «Спартак» обыграл финский «Йокерит» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Отечественные спортсмены выиграли со счетом 3:2. Игра проходила в Хельсинки.

В составе московской команды отличились Ансель Галимов на 39-й минуте, Артем Федоров на 44-й, а также Анатолий Никонцев на 59-й минуте матча. В составе Йокерита особенно отличился Петер Регин — сразу на 15-й и 60-й минутах.

Как отмечает ТАСС, для нападающего Марко Анттилы этот матч стал 200-м в КХЛ, а для форварда Петри Контиолы — 600-м. Тем временем для красно-белых победа в гостевом матче стала первой с 18 февраля 2016 года. Тогда спартаковцы вкатили в ворота финского соперника четыре шайбы, а те ответили ей всего двумя.