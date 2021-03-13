«Спартак» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

В гостевом матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» со счетом 2 — 1 обыграл столичное «Динамо». На игре на «ВТБ-Арене» присутствовали 12 567 зрителей.

Как сообщает ТАСС, лучшим игроком матча признан вратарь «Спартака» Александр Максименко. Победа подняла «Спартак» на второе место в турнирной таблице, он набрал 41 очко. «Динамо» с 36 очками занимает пятую строку.

В следующем туре, который пройдет 18 марта, «Спартак» встретится с екатеринбургским «Уралом», в тот же день «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром».

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в матче с Краснодаром 7 марта забил первый гол после возвращения в команду.