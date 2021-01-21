«Спартак» объявил о переходе Кокорина в «Фиорентину»

В клубе рассказали, что в самое ближайшее время Кокорин отправится в Италию для прохождения медицинского обследования. Если все пройдет нормально, то «Фиорентина» подпишет с ним контракт на 3,5 года.

«Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы», — говорится в сообщении «Спартака».



По данным итальянских СМИ, за трансфер российского футболиста «Фиорентина» заплатит пять миллионов евро. Еще два миллиона евро плюс бонусы получит Кокорин в качестве вознаграждения за игру в сезоне.

Кокорин покидает «Спартак» менее чем через полгода после прихода. За команду он сыграл 10 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России, где забил два гола с пенальти.

«Фиорентина» — итальянский клуб из серии А. Он занимает 18-е место в рейтинге команд. На первом месте ФК «Милан».