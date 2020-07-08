«Спартак» обиделся на гендиректора «Зенита» после его слов о видео с Дзюбой и Азмуном

После победы над «Краснодаром» команда футбольного клуба «Зенит» досрочно завоевала титул победителя РПЛ. Ликующие футболисты не скрывали своих эмоций в раздевалке, а Артем Дзюба совершил несколько поступательных движений бедрами в сторону Сердара Азмуна. Поведение игроков сняли на видео.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью ТАСС заявил, что игроки дурачились. Но после предложил другую версию происходящего на видео.

«Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче», — заявил он.

Это заявление не понравилось московскому клубу. В комитет по этике РФС поступила жалоба на слова Медведева. Автором письма стал заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов.

«Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства, как считают нужным, но не публично», — привел выдержку из послания РБК.

Представитель «Спартака» назвал аналогию Медведева неуместной и выходящей за грань адекватного чувства юмора. По его словам, такие заявления со стороны официального лица клуба сводят к нулю принцип самоуважения между командами. Михайлов попросил комиссию оценить слова директора «Зенита» с точки зрения этики.

Сам Медведев заявил, что комментировать жалобу в РФС он не станет.

«Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», — заявил он в комментарии Sport24.

«Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России после встречи с «Краснодаром». Петербуржцы закончили матч со счетом 4:2. Встреча со «Спартаком» у «Зенита» запланирована в полуфинале Олимпа — Кубка России.