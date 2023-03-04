Спорт 04 марта 2023, 19:55 «Спартак» не стал обращаться в РФС из-за незасчитанного гола ФК «Спартак» не стал обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Соболева РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Спартак» не станет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Уралом». Об этом руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов рассказал Sport24.

Арбитр матча с «Уралом» Виталий Мешков не стал засчитывать гол Александра Соболева, что оставило «Спартак» без победы.

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«Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду», — пояснил Зеленов. По его словам, такая возможность предусматривается.

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Встреча московского «Спартака» с екатеринбургской командой «Урал» закончилась со счетом 2:2. Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проходил в Москве.

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов в первом тайме получил травму, на поле его заменил Павел Маслов. В составе «Урала» на 30-й минуте первый гол забил Рай Влут.

На 64-й минуте второй мяч оформил Эрик Бикфалви. Дубль Руслана Литвинова помог «Спартаку» вырвать ничью. Он забил гол на 75-й минуте матча.