«Спартак» не смог забить в первом матче при Тедеско

Матч чемпионата России по футболу «Спартак» — «Рубин» завершился вничью 0:0. Это была первая игра московского клуба под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

«Спартак» принимал казанский футбольный клуб «Рубин» на своем домашнем стадионе. «Красно-белые» перед этой игрой шли на 12-м месте, а казанский клуб — на 13-м.

Матч стал первым для нового тренера московского клуба Доменико Тедеско. 29 сентября он сменил во главе клуба исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова.

Этой ничьей «Спартак» прервал серию из пяти поражений. Теперь «Спартак» поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Рубин» теперь также имеет в своем активе 15 баллов и занимает восьмую строчку.

В следующем туре «Спартаку» предстоит встреча с московским «Локомотивом». Игра пройдет 27 октября на стадионе «железнодорожников».

«Рубин» 25 октября примет на своем поле «Урал» из Екатеринбурга.