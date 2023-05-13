Спорт 13 мая 2023, 17:10 «Спартак» не смог обыграть предпоследнюю команду в чемпионате России «Спартак» сыграл вничью с «Химками» в матче 27-го тура чемпионата России РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Спартак» на чужом поле сыграл вничью с «Химками» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на «Арене Химки» завершилась со счетом 1:1.

За хозяев поля на 23-й минуте счет точным ударом со штрафного открыл полузащитник Резиуан Мирзов. Красно-белые сравняли на 56-й минуте благодаря голу нападающего Александра Соболева.

Реклама

С концовки первого тайма гости играли в численном меньшинстве из-за удаления защитника Даниила Денисова за две желтые карточки.

После этого матча команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице с 50 очками в активе. «Химки» под руководством Андрея Талалаева по-прежнему идут на предпоследней 15-й строчке с 18 очками в активе.

Досрочным чемпионом на прошлых выходных стал «Зенит», обеспечивший себе золотые медали благодаря победе над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ, сообщило радио Sputnik.