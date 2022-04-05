«Спартак» не планирует заключать контракт с Черышевым

Полузащитник клуба «Валенсии» Денис Черышев не перейдет в московский «Спартак». Такой информацией поделился директор «красно-белых» Евгений Мележиков. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на «Чемпионат».

Российский клуб не хочет приобретать футболиста из-за его возраста. По их мнению, у спортсмена довольно велик риск травмы.

Черышев пробудет в составе «Валенсии» до лета 2022 года. В новый клуб хавбек перейдет бесплатно в качестве свободного агента.