«Спартак» назвал слухи о переговорах с Черчесовым фейком

Сообщения о переговорах руководства «Спартака» с футбольным тренером Станиславом Черчесовым о сотрудничестве — это фейк. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

«Фейк ньюс. „Спартак“ не проводил переговоров с Черчесовым», — рассказал представитель красно-белых. Ранее сайт Sport24 со ссылкой на информированный источник сообщил, что экс-наставник сборной России по футболу провел предварительные переговоры со «Спартаком» по вопросу возможного назначения на пост тренера столичной команды.

По данным сайта, 54-летний Черчесов якобы запросил на весь тренерский штаб годовой контракт на сумму два миллиона евро. Сейчас «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория, однако с его будущим на этом посту пока не определились.

После провала российской сборной на чемпионате Европы РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым и его командой. Это произошло в июле. Сам он заявил, что его никто не увольнял. Черчесов рассказал, что расстался с Российским футбольным союзом полюбовно. Тренер добавил, что выполнил все задачи, которые были прописаны в контракте.