«Спартак» назначил нового пресс-атташе
Нового пресс-атташе назначили в «Спартаке». Об этом сообщил RT со ссылкой на Twitter клуба.
Им стал Ярослав Кулемин, призер на конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед» в номинации «Лучшая публикация в федеральных СМИ». Он займет место Антона Лисина, который работал на этой должности с июня прошлого года.
Ранее Андрей Талалаев стал главным тренером грозненского футбольного клуба «Ахмат». Он сменил на этой должности Игоря Шалимова, с которым руководство команды решило не продлевать договор.