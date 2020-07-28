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    28 июля 2020, 23:05

    «Спартак» назначил нового пресс-атташе

    Дарья Морозова

    Нового пресс-атташе назначили в «Спартаке». Об этом сообщил RT со ссылкой на Twitter клуба.

    Им стал Ярослав Кулемин, призер на конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед» в номинации «Лучшая публикация в федеральных СМИ». Он займет место Антона Лисина, который работал на этой должности с июня прошлого года.

    Ранее Андрей Талалаев стал главным тренером грозненского футбольного клуба «Ахмат». Он сменил на этой должности Игоря Шалимова, с которым руководство команды решило не продлевать договор.

    Новости SMI.FM