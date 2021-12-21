«Спартак» намерен продать стадион в Сокольниках — СМИ
«Ведомости»: Владелец «Спартака» Федун намерен продать стадион в Сокольниках
Футбольный клуб «Спартак» может продать базу собственной академии в Сокольниках, сообщили «Ведомости».
По данным источника, структуры владельца столичного клуба Леонида Федуна выставили на продажу земельный участок общей площадью 19,5 гектара, где располагается база. В нее входят стадион и несколько зданий.
Согласно мнению специалистов, стоимость объекта может составить порядка шести миллиардов рублей. В 2019 году аудиторская компания оценила его в 4,3 миллиарда рублей.
Это решение может быть связано с возможным переносом базы академии из Сокольников в Тушино, где располагается основной стадион красно-белых «Открытие Арена».
ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Спартака» сообщил о том, что информация о продаже участка с базой академии является вымыслом и не имеет под собой никаких оснований.
Ранее стало известно, что вместо Руя Витории главным тренером «Спартака» стал итальянский специалист Паоло Ваноли.