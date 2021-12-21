Футбольный клуб «Спартак» может продать базу собственной академии в Сокольниках, сообщили «Ведомости».

По данным источника, структуры владельца столичного клуба Леонида Федуна выставили на продажу земельный участок общей площадью 19,5 гектара, где располагается база. В нее входят стадион и несколько зданий.

Согласно мнению специалистов, стоимость объекта может составить порядка шести миллиардов рублей. В 2019 году аудиторская компания оценила его в 4,3 миллиарда рублей.

Это решение может быть связано с возможным переносом базы академии из Сокольников в Тушино, где располагается основной стадион красно-белых «Открытие Арена».

ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Спартака» сообщил о том, что информация о продаже участка с базой академии является вымыслом и не имеет под собой никаких оснований.

Ранее стало известно, что вместо Руя Витории главным тренером «Спартака» стал итальянский специалист Паоло Ваноли.