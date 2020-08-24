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    24 августа 2020, 23:09

    «Спартак» наказали за расизм, закрыв на один матч фанатский сектор

    Анастасия Кукова

    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) за оскорбительные кричалки в адрес вратаря ФК «Локомотив» Маринато Гильерме на один матч закрыл фанатскую трибуну (трибуна B) «Спартака».
    «Спартак» наказали за расизм, закрыв на один матч фанатский сектор

    Об этом ТАСС рассказал глава комитета Артур Григорьянц. Он сообщил, что комитет посмотрел несколько видео и пришел к однозначному выводу, скандирование оскорблений в адрес вратаря «Локомотива» имели место. ФК «Спартак» оштрафовали на 300 тысяч рублей и закрыли на одну игру фанатский сектор. Речь идет о матче с тульским ФК «Арсенал», который состоится 29 августа.

    Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил агентству, что в случае повторного нарушения «Спартак» будет наказан гораздо жестче. Он напомнил, что фанаты клуба уже не первый раз позволяют себе дискриминационные скандирования.

    «Подобное поведение неприемлемо не только на стадионе, но и в обществе в целом, а это уже пять раз за три года», — добавил он.

    Смертин связал подобные ситуации с недостатком образования болельщиков. РФС организовало «Уроки футбола» для подрастающего поколения и поддерживает инициативы, противодействующие дискриминации в обществе.

    15 октября вратарь сборной России по футболу Гильерме Маринато вошел в символический клуб Льва Яшина после того, как провел свой сотый матч, не пропустив ни одного мяча. Он стал 29-м футболистом, удостоившимся такой чести.

    Новости SMI.FM