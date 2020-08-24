«Спартак» наказали за расизм, закрыв на один матч фанатский сектор

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) за оскорбительные кричалки в адрес вратаря ФК «Локомотив» Маринато Гильерме на один матч закрыл фанатскую трибуну (трибуна B) «Спартака».

Об этом ТАСС рассказал глава комитета Артур Григорьянц. Он сообщил, что комитет посмотрел несколько видео и пришел к однозначному выводу, скандирование оскорблений в адрес вратаря «Локомотива» имели место. ФК «Спартак» оштрафовали на 300 тысяч рублей и закрыли на одну игру фанатский сектор. Речь идет о матче с тульским ФК «Арсенал», который состоится 29 августа.

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил агентству, что в случае повторного нарушения «Спартак» будет наказан гораздо жестче. Он напомнил, что фанаты клуба уже не первый раз позволяют себе дискриминационные скандирования.

«Подобное поведение неприемлемо не только на стадионе, но и в обществе в целом, а это уже пять раз за три года», — добавил он.

Смертин связал подобные ситуации с недостатком образования болельщиков. РФС организовало «Уроки футбола» для подрастающего поколения и поддерживает инициативы, противодействующие дискриминации в обществе.

15 октября вратарь сборной России по футболу Гильерме Маринато вошел в символический клуб Льва Яшина после того, как провел свой сотый матч, не пропустив ни одного мяча. Он стал 29-м футболистом, удостоившимся такой чести.