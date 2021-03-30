«Спартак» начал переговоры о новом контракте с Джикией

Официальный представитель футболиста Георгия Джикии проводит переговоры с командой «Спартак» о возможном продлении срока сотрудничества. Переговоры ведутся с главой департамента команды по связям с общественностью Антоном Фетисовым.

Срок действующего соглашения красно-белых с 27-летним защитником истекает в мае 2022 года, рассказало ИА Nation News.

В агентстве также напомнили, что Джикия является чемпионом и обладателем Суперкубка России в составе «Спартака». В столичный клуб защитник сборной страны попал в 2016 году из пермского «Амкара». В нынешнем году Джикия провел 24 матча и сделал две передачи, приведшие к голу.