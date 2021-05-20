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    20 мая 2021, 15:52

    «Спартак» может выкупить Мозеса у «Челси»

    Дарья Морозова

    Футбольный клуб «Спартак» выкупит контракт полузащитника Виктора Мозеса у «Челси». Об этом сообщило издание Sport24 со ссылкой на пресс-атташе «Спартака» Ярослава Кулемина.

    По данным «Газеты.ru», Кулемин уточнил, что Мозес выкупается автоматически, если «Спартак» получает на чемпионате России призовое место.

    «При финише в тройке контракт Мозеса автоматически выкупается. Эти условия были прописаны изначально», — пояснил он.

    Мозес играл в «Спартаке» с октября прошлого года.