«Спартак» может выкупить Мозеса у «Челси»

Футбольный клуб «Спартак» выкупит контракт полузащитника Виктора Мозеса у «Челси». Об этом сообщило издание Sport24 со ссылкой на пресс-атташе «Спартака» Ярослава Кулемина.

По данным «Газеты.ru», Кулемин уточнил, что Мозес выкупается автоматически, если «Спартак» получает на чемпионате России призовое место.

«При финише в тройке контракт Мозеса автоматически выкупается. Эти условия были прописаны изначально», — пояснил он.

Мозес играл в «Спартаке» с октября прошлого года.