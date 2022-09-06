«Спартак» может подписать контракт с Паоло Фернандесом | 360°

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«Спартак» может подписать контракт с Паоло Фернандесом

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Полузащитник «Волоса» Паоло Фернандес может перейти в московский «Спартак». Об этом написало издание Gazzetta.gr со ссылкой на источники.

Изначально греческий клуб принципиально отказался продавать трансфер игрока «красно-белым». Руководство «Спартака» заявило, что готово заплатить за 24-летнего игрока 1,5 миллиона евро, сообщила «Свободная пресса».

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Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отметил, что ему в команду нужен именно Фернандес.

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