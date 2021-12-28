«Спартак» изменит логотип с нового сезона

Московский «Спартак» будет использовать обновленный логотип со следующего сезона. Фотография с новой эмблемой накануне появилась в интернете, написал «Спорт-Экспресс».

Логотип уже активно используют в продукции клуба, а также при оформлении офиса команды.

Новая эмблема заменит текущую, которая существует в команде с 2013 года. В новом ромбе изменены очертания буквы «С», а также расположенного в ней мяча, написал RT.

В 2022 году «Спартак» отметит 100-летие. К юбилейной дате в команде проведут несколько мероприятий.