«Спартак» иронично отпраздновал неделю без отмененных голов

Московский футбольный клуб «Спартак» отпраздновал неделю без отмененных голов. Пресс-служба ФК иронично прокомментировала в Twitter судейство в последних матчах команды.

«Идем на рекорд: семь дней без отмененных голов „Спартака“ после просмотра VAR», — говорится в сообщении.

После возобновления сезона судьи часто отменяли голы «Спартака» после видеопросмотров эпизодов. В предыдущий раз это произошло в полуфинале Олимп-Кубка России во время игры против петербургского «Зенита» 19 июля. Тогда встреча завершилась со счетом 1:2. Из-за офсайда не был засчитан мяч защитника Самюэля Жиго.

Владелец клуба Леонид Федун даже предложил ввести хэштег #СудитеСпартакКакЗенит. А главного тренера Доменико Тедеско дисквалифицировали на три игры за оскорбление арбитра Сергея Лапочкина.

После этого «Спартак» сыграл матч против казанского «Рубина», но там обошлось без подобных случаев. Спортсмены забили оба мяча с пенальти. Генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов тогда сказал, что в последнем матче сезона клубу отдали «какие-то условные долги». Он посчитал, что «поздновато».

Чемпионат России завершился 22 июля. По результатам сезона-2019/20 «Спартак» занял седьмое место, не попав в еврокубки.