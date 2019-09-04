«Спартак» и «Зенит» узнали соперников по 1/16 финала Кубка России

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. «Спартак», «Зенит» и ЦСКА узнали своих соперников. Трансляция церемонии шла по телеканалу «Матч ТВ».

В ней участвовали генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев, президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин, глава Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов и президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов.

Приехали на церемонию и представители клубов, которые сыграют в 1/16 финала Кубка России, а также футбольные эксперты.

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Соперником нынешнего обладателя Кубка России по футболу — московского «Локомотива» — станет калининградская «Балтика».

Петербургский «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем», столичный ЦСКА встретится с «Аланией», а московский «Спартак» — с клубом из Набережных Челнов КАМАЗ.

Регламент турнира предписывает, что команды элитного дивизиона 1/16 финала играют на выезде. Матчи состоятся 25 и 26 сентября.