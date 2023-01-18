Спорт 18 января 2023, 22:39 «Спартак» и защитник Мевля расторгли соглашение

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Руководство московского «Спартака» решило расторгнуть контракт с защитником Михой Мевлей. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт столичного клуба.

Действие договора стороны остановили по обоюдному согласию. «Красно-белые» пожелали футболисту удачи в дальнейшей карьере.

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В текущем сезоне 32-летний словенец отыграл за спартаковцев семь матчей. Ему не удалось отметиться результативными действиями.

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