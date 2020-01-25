«Спартак» и ЦСКА снова встретятся в финале «Кубка Легенд»

25 января на ледовой арене подмосковного комплекса «ЛУЖКИ.клуб» стартовал шестой «Кубок Легенд» с участием звезд отечественного хоккея. Инициатором и организатором турнира в этом году выступила Ночная Хоккейная Лига при поддержке компании «Норникель»

Участие в «Кубке Легенд-2020» приняли ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Крылья Советов». Своим мастерством зрителей традиционно радовали Павел Буре, Сергей Фёдоров, Алексей Касатонов. А кроме того, к именитым хоккеистам присоединился глава Попечительского совета Ночной Хоккейной Лиги, двукратный обладатель «Кубка Легенд», президент компании «Норникель» Владимир Потанин.

Источник фото: телеканал «360»

«В «Кубке Легенд», конечно, очень важен спортивный принцип. Игры проходят здесь в условиях, приближенных к настоящим хоккейным матчам», — отметил президент компании «Норникель» Владимир Потанин. «Но всё-таки главный итог не в этом, да? Главные, кому мы должны сказать спасибо за это зрелище, это Павел Буре, Валерий Каменский и их товарищи. Это они создают сказку для зрителей, для всех нас. По-моему, старт турнира удался».

Первый игровой день открывал матч между командой «Крылья Советов» и действующим обладателем Кубка — «Спартаком». Несмотря на то, что форвард «Крыльев» Виктор Гордиюк открыл счет на первых секундах, красно-белые быстро отыграли отставание и одержали победу со счетом 7:4, обеспечив себе место в финале.

Источник фото: телеканал «360»

Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, признался: «Приятно встретить своих знакомых и понимать, что ты еще можешь что-то показать. Несмотря на то, что скорости не те и руки чуть-чуть забывают, эмоции все-таки остаются самые позитивные. Спасибо большое «Норникелю», Владимиру Потанину и всем организаторам. Потому что все на высшем уровне».

Затем на площадку вышли ЦСКА и «Динамо». Счет менялся так же молниеносно, как погода. А при счете 1:1 ветер и снегопад стали настолько сильными, что игру пришлось перенести на закрытую арену. Но накал борьбы не снижался. Сирена зафиксировала на табло 6:4 в пользу ЦСКА. А значит у армейцев появился шанс вернуть себе главный трофей турнира.

Источник фото: телеканал «360»

Чемпион мира, легендарная «Русская ракета» Павел Буре подчеркнул: «Сегодня, мне кажется, все получили большое удовольствие. Зрители нас поддерживали, поэтому я думаю, что было очень интересное мероприятие. Мы с Владимиром Олеговичем являемся двукратными обладателями «Кубка Легенд», поэтому, естественно, мы будем стараться выиграть его завтра в третий раз».

Двукратный обладатель «Кубка Легенд», президент «Норникеля Владимир Потанин сказал: «Для меня «Кубок Легенд» является очень сильным внутренним стимулом для того, чтобы работать над собой и тренироваться. Ночная Хоккейная Лига работает для того, чтобы тысячи любителей хоккея смогли получить возможность поиграть, посоревноваться, приобщиться к этому замечательному виду спорта».

Источник фото: телеканал «360»

Ночная Хоккейная Лига, созданная при активном участии главы государства, объединяет сотни команд из многих регионов страны и делает хоккей доступным для населения России. Помимо самих матчей в рамках «Кубка Легенд» 25 января в «ЛУЖКИ.клуб» прошел открытый мастер-класс для воспитанников филиала Академии им. В. А. Фетисова. Своим опытом с юными хоккеистами поделились легендарные Игорь Ларионов, Александр Кожевников, Владимир Мышкин и Олег Браташ.

Двукратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира Игорь Ларионов отметил: «Подобные встречи очень полезны. С такими маленькими мальчишками я никогда не работал, но с ними интересно. Они сейчас именно на том уровне, когда что-то ещё можно поменять — в катании, в осанке, в ведении шайбы. Эти вещи должны с детства даваться ребятам, чтобы они понимали, что в будущем у них будут шансы выйти дальше, на другой уровень».

Участник мастер-класса Илья Харченко рассказал: «Приятно, что такие легенды приехали потренироваться с нами. Они объясняли все очень понятно и интересно, а главное — показывали, как действовать на льду. Мне очень понравилось играть с ними!».

26 января в 14:00 состоится матч за третье место (Крылья Советов — «Динамо»), а в 16:00 в финале, как и год назад, встретятся «Спартак» и ЦСКА.