«Спартак» и ЦСКА оштрафовали из-за поведения фанатов на кубковом дерби

Болельщики «Спартака» и ЦСКА во время дерби 4 марта обзывали друг друга и жгли пиротехнику на стадионе. За это клубы оштрафовали.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца, «Спартак» обязали заплатить 425 тысяч рублей, а ЦСКА — 225 тысяч рублей.

По 100 тысяч рублей клубы заплатят за нецензурные кричалки и по 125 тысяч рублей за то, что фанаты жгли файеры. Еще на 100 тысяч рублей «Спартак» оштрафовали за несогласованный баннер, который болельщики вывесили на трибунах. Григорьянц пояснил, что баннер сначала согласовали, а когда его развернули, то на нем оказался рисунок, оскорбляющий армейцев.

Масла в огонь подлили стюарды спартаковского стадиона, где проходил матч. Стоя возле гостевой трибуны, они показывали болельщикам красно-синих неприличные жесты. Их поведение влетело «Спартаку» еще в 100 тысяч рублей.

Матч ¼ финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА прошел 4 марта на стадионе «Открытие Арена». «Спартак» победил со счетом 3:2, пишет «Газета.ru».