Спорт 29 апреля 2023, 19:20 «Спартак» и «Ростов» раскрыли стартовые составы команд для матча РПЛ Тренеры «Спартака» и «Ростова» назвали фамилии игроков стартовых составов матча РПЛ

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Матч в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Ростовом» пройдет в субботу, 29 апреля, на столичном стадионе «Открытие Банк Арена». Тренеры обоих клубов определили, кто из футболистов выйдет на поле первым.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль включил в стартовый состав команды

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Наставник ростовской команды Валерий Карпин решил отправить вперед Сильянова, Осипенко, Ланговича, Мелехина, Миронова, Глебова, Тугарева, Комарова Щетинина и Комличенко. Голкипером он поставил Песьякова.

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. В турнирной таблице «Ростов» занимает вторую строчку с 49 баллами, «Спартак» находится на третьей позиции с 48 баллами в активе.

В первом круге подопечные Карпина обыграли москвичей со счетом 4:2.