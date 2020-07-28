«Спартак» и «Локомотив» заинтересовались Кокориным. Уже есть предложение о контракте

Московский клуб «Спартак» предложил нападающему «Зенита» Александру Кокорину трехлетний контракт, и сообщил о готовности выполнить все его финансовые требования. Сумма трансфера не разглашается.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил корреспондент портала «Чемпионат» Андрей Панков. Он подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что к футболисту проявил интерес клуб «Локомотив». По сведениям Панкова, на контракте с Кокориным настаивает тренер Марко Николич, и трансферный комитет «Локомотива» обсудит проект договора уже 29 июля. Скорее всего футболист получит предложение от клуба.

«По моей информации, „Спартак“ уже предложил Александру контракт на три года. Московский клуб готов удовлетворить финансовые запросы нападающего. В „Локомотиве“ же Кокорина очень хочет видеть Марко Николич. 29 июля пройдет трансферный комитет „Локомотива“, на котором будет обсуждаться Кокорин. Скорее всего, на нем же будет сформирован контракт, который будет предложен Александру», — написал журналист.

Издание «Спорт –экспресс» сообщило, что «Локомотив» уже сделал Александру Кокорину предложение, причем самое выгодное из поступивших. Ему могут выплатить подписной бонус в размере четырех миллионов евро. По данным инсайдеров, футбольный клуб «Зенит» предложил Кокорину два миллиона евро. Его контрак с клубом истекает в конце июля.

Также стало известно, что клуб «Динамо» предложил футболисту трехлетний контракт за десять миллионов евро.

По некоторым данным, футболист не будет рассматривать поступающие предложения до переговоров о продлении контракта с «Зенитом».

На днях стало известно, что в сотрудничестве с Александром Кокориным заинтересованы футбольные клубы «Рубин» и «Динамо».