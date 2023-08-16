Спорт 16 августа 2023, 15:48 «Спартак» и «Локомотив» проявили интерес к защитнику «Торино» Мергиму Войводе

Читать 360tv в

Сразу две московские команды проявили интерес к 28-летнему защитнику клуба «Торино» Мергиму Войводе. Футболистом заинтересовалось руководство «Спартака» и «Локомотива», написал сайт kp.ru.

«Спартак» начал «охоту» за спортсменом еще в 2020 году, когда тот выступал за бельгийский клуб «Стандард».

Реклама

По данным Transfermarkt, стоимость трансфера футболиста оценивается в четыре миллиона евро.