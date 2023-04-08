Спорт 08 апреля 2023, 23:35 «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в мачте чемпионата России Футболисты «Спартака» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 3:3 в рамках 22-го тура РПЛ РИА «Новости»

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Московский «Спартак» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги 8 апреля принимал столичное «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:3.

В составе «Динамо» на 35-й минуте отличился Арсен Захарян, а также Денис Макаров, забивший гол на 66-й минуте.

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Футболисты «Спартака» забили четыре гола, правда, один из них — в свои ворота. Автором своеобразного хет-трика стал нападающий красно-белых Александр Соболев. На седьмой минуте встречи он открыл счет, а под занавес первого тайма отправил мяч в свои ворота — это позволило динамовцам выйти вперед. В конце матча форвард забил еще раз. Спартаковец Кейта Бальде отметился голом на 39-й минуте.

После 22 тура с 42 очками «Спартак» расположился на третьей строчке турнирной таблицы. В активе «Динамо» 35 очков, бело-голубые занимают шестое место. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Торпедо». Игра состоится 15 апреля.

Ранее стало известно расписание всех оставшихся туров чемпионата России по футболу.