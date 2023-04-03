Спорт 03 апреля 2023, 18:02 Спартак Гогниев покинул пост главного тренера ФК «Химки» Гендиректор ФК «Химки» сообщил об уходе с должности главного тренера Спартака Гогниева РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Химки» принял решение прекратить контракт с главным тренером Спартаком Гогниевым. Информацию об этом ТАСС сообщил гендиректор клуба Николай Оленев.

Решение о прекращении сотрудничества приняли по соглашению сторон. Оленев также добавил, что исполняющим обязанности главного тренера станет Ринат Билялетдинов.

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«Гогниев покинул пост главного тренера „Химок“ по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера будет Ринат Билялетдинов», — заявил он.

Билялетдинову 65 лет. Ранее он работал в качестве главного тренера в казанском «Рубине», «Олимп-Долгопрудном» и московской «Арене». В декабре прошлого года он вошел в штаб футбольного клуба «Химки». После 21 тура Российской премьер-лиги подмосковная команда, набравшая 13 очков, занимает предпоследнее место в турнирной таблице.