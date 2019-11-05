«Спартак» допустил возможность договориться с Черчесовым

«Спартак» заинтересован в 56-летнем тренере. Клуб обсуждал с ним вопрос совместной работы, однако конкретных договоренностей пока нет.

При этом «Спартак» не отказался от приглашения Черчесова после того, как 34-летний Доминико Тедеско возглавил команду. Отмечается, что он сохранит пост только в случае успешного выступления клуба под его руководством и продолжении Черчесовым работы в сборной.

Отмечается, что контракт с Тедеско подписан до конца лета 2021 года, хотя первоначально он обсуждал со «Спартаком» трехлетний срок.