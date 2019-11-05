«Спартак» допустил возможность договориться с Черчесовым
Московский «Спартак» рассматривает возможность договора с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым после окончания Евро-2020, сообщило РИА ФАН со ссылкой на собственный источник.
«Спартак» заинтересован в 56-летнем тренере. Клуб обсуждал с ним вопрос совместной работы, однако конкретных договоренностей пока нет.
При этом «Спартак» не отказался от приглашения Черчесова после того, как 34-летний Доминико Тедеско возглавил команду. Отмечается, что он сохранит пост только в случае успешного выступления клуба под его руководством и продолжении Черчесовым работы в сборной.
Отмечается, что контракт с Тедеско подписан до конца лета 2021 года, хотя первоначально он обсуждал со «Спартаком» трехлетний срок.