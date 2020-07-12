«Спартак» без Тедеско проиграл «Сочи»

Московский клуб «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 28-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Победу «Сочи» принес автогол защитника красно-белых Павла Маслова. Мяч оказался в воротах на 24-й минуте встречи.

«Спартак» играл без главного тренера команды Доменико Тедеско. Ранее он был дисквалифицирован до конца чемпионата за некорректное поведение. Во время встречи «Спартака» с «Локомотивом», Тедеско поспорил с судьей. Он не согласился с пенальти в ворота своей команды и очень эмоционально отстаивал свою точку зрения. В результате его удалили с поля после первого тайма.

По итогам встречи «Спартак» — «Сочи», красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Сочи» стоят на девятой позиции.

Ранее грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит» вничью сыграли в матче 28-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу, 11 июля, в Грозном. Матч завершился с равным счетом — 1:1.