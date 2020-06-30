ЦСКА всухую обыграл «Спартак» 2:0

Матч 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими командами ЦСКА и «Спартак» завершился победой «армейцев» со счетом 2:0. Оба гола забил хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Игра проходила на «ВЭБ-Арене» в Москве. Первый раз Влашич поразил ворота «Спартака» на 27-й минуте. Второй мяч он забил во время, добавленное ко второму тайму.

Влашича признали лучшим игроком матча. В текущем сезоне Российской премьер-лиги на счету хорватского футболиста уже девять голов.

В ходе встречи на 76-й минуте красную карточку получил полузащитник «Спартака» и российской сборной Роман Зобнин. Кроме того, игру пропустили чешский полузащитник «красно-белых» Алекс Крал и словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол. Первого дисквалифицировали на одну игру из-за получения четвертой желтой карточки в сезоне. Второго удалили в прошлом туре.