Создатели Суперлиги изменят проект после выхода английских клубов

Проект футбольной Суперлиги изменят после выхода из нее английских клубов. Сейчас в ней осталось шесть команд из числа основателей.

«Учитывая текущие обстоятельства, мы должны рассмотреть наиболее подходящие шаги по изменению проекта. Мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и нормативным актам», — привел журналист AP Роб Харрис в Twitter заявление организаторов соревнований.

Основатели лиги считают, что английские клубы вышли из проекта под давлением.

Итальянский журналист спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо в Instagram подтвердил сообщение Роба Харриса об изменении проекта Суперлиги после выхода английских клубов, а также сообщил, что итальянские «Интер» и «Милан» планируют последовать примеру коллег из Британии.

В понедельник, 19 апреля, 12 сильнейших футбольных клубов Европы выступили за создание новой Суперлиги — соревнования, которое станет альтернативой еврокубкам под эгидой УЕФА. Против создания лиги выступили представители футбольных сообществ многих европейских стран. Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что не допустит игроков клубов Суперлиги к участию в чемпионатах мира и Европы.