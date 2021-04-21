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    21 апреля 2021, 10:03

    Создатели Суперлиги изменят проект после выхода английских клубов

    Екатерина Шамина

    Проект футбольной Суперлиги изменят после выхода из нее английских клубов. Сейчас в ней осталось шесть команд из числа основателей.

    Создатели Суперлиги изменят проект после выхода английских клубов

    «Учитывая текущие обстоятельства, мы должны рассмотреть наиболее подходящие шаги по изменению проекта. Мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и нормативным актам», — привел журналист AP Роб Харрис в Twitter заявление организаторов соревнований.

    Основатели лиги считают, что английские клубы вышли из проекта под давлением.

    Итальянский журналист спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо в Instagram подтвердил сообщение Роба Харриса об изменении проекта Суперлиги после выхода английских клубов, а также сообщил, что итальянские «Интер» и «Милан» планируют последовать примеру коллег из Британии.

    В понедельник, 19 апреля, 12 сильнейших футбольных клубов Европы выступили за создание новой Суперлиги — соревнования, которое станет альтернативой еврокубкам под эгидой УЕФА. Против создания лиги выступили представители футбольных сообществ многих европейских стран. Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что не допустит игроков клубов Суперлиги к участию в чемпионатах мира и Европы.