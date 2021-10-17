Создание клуба КХЛ в Дубае допустили в ОАЭ

Новый клуб Континентальной хоккейной лиги может в будущем появиться в Дубае. Об этом заявил генеральный секретарь спортивного совета Объединенных Арабских Эмиратов Саид Хареб.

По его словам, в Дубае есть вся нужная для этого инфраструктура, поэтому лично он не видит аргументов против появления здесь клуба КХЛ. Также Хареб обратил внимание, что хоккей очень популярен в Дубае, сообщил ТАСС.

«Хоккей — один из самых популярных видов спорта и имеет миллионы болельщиков по всему миру, в том числе в Дубае. И мы с нетерпением ждем трех дней грандиозных мероприятий и развлечений на льду в декабре этого года», — сказал он.

Речь идет о намерении провести в Дубае 3 декабря вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангарда» и «Ак Барса». Сегодня был подписан меморандум об этом.

Глава «Авангарда» Александр Крылов заявил, что со своей стороны они не заглядывают так далеко, пока все сконцентрированы на организации предстоящего матча.

«Посмотрим интерес к этому событию в Дубае, после чего будем принимать такие решения», — пояснил он.

Сейчас в КХЛ выступает пять иностранных команд: это финский «Йокерит», казахстанские «Барыс», «Куньлунь Ред Стар», рижское «Динамо» и минское «Динамо».