Современный футбольный стадион появится в Тольятти. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ФК «Акрон».

Клуб заключил соглашение о сотрудничестве АО «Акрон Холдинг» с администрацией города и Самарским фондом жилья и ипотеки (СОФЖИ). Они должны вместе построить футбольный стадион на 15000 зрителей в Прибрежном парке.

Это необходимо для попадания клуба в российскую футбольную премьер-лигу (РПЛ).