Спорт 19 ноября 2023, 23:52 Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде Gymnastics Canada отстранила советскую олимпийскую чемпионку Саади от тренерства pxhere.com

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Федерация гимнастики Канады (Gymnastics Canada) пожизненно отстранила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади от тренерской деятельности. Об этом сообщил адвокат Эмир Краун в соцсети Х.

Саади постоянно проживает в Канаде с 1991 года. Ограничения со стороны Gymnastics Canada включают запрет на любую деятельность, связанную с организацией, в том числе тренерство, постановку программ, судейство и волонтерство.

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В 2020 году против Саади подали жалобу, в которой тренера обвинили в эмоциональном и психологическом насилии, поощрении расстройств пищевого поведения и публичном унижении спортсмена из-за его веса. Ее отстранили до окончания расследования.

Ранее переехавший в Канаду российский хоккеист Валентин Жугин рассказал, что в этой стране к нему отнеслись нормально. Спортсмен отметил, что не почувствовал никакого негатива в свой адрес.

Весной 2023 года посольство РФ в Канаде посоветовало россиянам не ездить в североамериканское государство из-за участившихся случаев дискриминации. Сообщалось, что там зафиксировали случаи физической расправы над россиянами.