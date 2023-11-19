19 ноября 2023, 23:52
Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде
Gymnastics Canada отстранила советскую олимпийскую чемпионку Саади от тренерства
Федерация гимнастики Канады (Gymnastics Canada) пожизненно отстранила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади от тренерской деятельности. Об этом сообщил адвокат Эмир Краун в соцсети Х.
Саади постоянно проживает в Канаде с 1991 года. Ограничения со стороны Gymnastics Canada включают запрет на любую деятельность, связанную с организацией, в том числе тренерство, постановку программ, судейство и волонтерство.
Реклама
В 2020 году против Саади подали жалобу, в которой тренера обвинили в эмоциональном и психологическом насилии, поощрении расстройств пищевого поведения и публичном унижении спортсмена из-за его веса. Ее отстранили до окончания расследования.
Ранее переехавший в Канаду российский хоккеист Валентин Жугин рассказал, что в этой стране к нему отнеслись нормально. Спортсмен отметил, что не почувствовал никакого негатива в свой адрес.
Весной 2023 года посольство РФ в Канаде посоветовало россиянам не ездить в североамериканское государство из-за участившихся случаев дискриминации. Сообщалось, что там зафиксировали случаи физической расправы над россиянами.
Спортсмены
Канада
Реклама
Реклама