Советский тренер прокомментировал отказ Черчесова от отставки

Бывший футбольный тренер СССР Борис Игнатьев оценил слова тренера сборной России Станислава Черчесова, о том, что он останется на своей должности. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По мнению Игнатьева, футболисты играли на Евро-2020 довольно плохо. Он добавил, что смена тренера не сможет быстро поднять их уровень подготовки.

«Если будет иностранный тренер, то он ничего не изменит. Если наш тренер, то шансов что-то изменить больше, но это дело руководителей», — заключил он.