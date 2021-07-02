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    02 июля 2021, 20:33

    Советский тренер прокомментировал отказ Черчесова от отставки

    Дарья Морозова

    Бывший футбольный тренер СССР Борис Игнатьев оценил слова тренера сборной России Станислава Черчесова, о том, что он останется на своей должности. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    По мнению Игнатьева, футболисты играли на Евро-2020 довольно плохо. Он добавил, что смена тренера не сможет быстро поднять их уровень подготовки.

    «Если будет иностранный тренер, то он ничего не изменит. Если наш тренер, то шансов что-то изменить больше, но это дело руководителей», — заключил он.