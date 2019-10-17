Советский пловец Андрей Смирнов умер в Петербурге

По данным информагентства, спортсмен скончался накануне. С 2007 года он занимал пост заместителя директора СШОР Кировского района Санкт-Петербурга. «Утро.ру» напомнило, что пловец завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году. Кроме того, он становился призером мирового чемпионата (1975, Кали) и первенства Европы, которое проходило в 1974 году в Вене.