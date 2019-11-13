Советский хоккеист ответил на заявление Маклеллана о невыносимой жизни в России

Через десять лет после ухода из «Металлурга» Джейми Маклеллан заявил, что не мог выносить жизнь в России. Михайлов посчитал поступок канадца некрасивым. По его словам, хоккеист мог пожаловаться по факту, но боялся потерять деньги. Теперь, оказавшись в Канаде, Маклеллан решил напомнить о своем существовании.

«Когда ему сказали „деньги“ — он поехал. Когда он пополучал эти деньги — ему что-то не понравилось. Раз тебе не нравится, зачем ты едешь? А, тебя денежки волнуют? В общем, все зависит от воспитания человека. Значит, так он воспитан, что, получая деньги, он про все забывает. Потом уезжает и начинает хай. Тогда не приезжай, вот и все», — заметил Михайлов.

Он добавил, что руководство клубов старается обогатить хоккей и приглашает игроков из Канады, Швеции и Финляндии. Однако никто не допускает критику в подобном формате.

«Когда он получал деньги — все было хорошо. Потом уехал — все, говорит, плохо. Отдай тогда обратно деньги и критикуй. Скорее всего, он больше никому не нужен и там. Когда по тем или иным причинам игрок не подходит в НХЛ — он выбирает играть там, где больше платят. Кто боится ехать в Россию — не приезжает, они оседают, допустим, в Европе. И мы же их не осуждаем, что они к нам не поехали. Вот, наши игроки, которые играли в НХЛ в начале 80-х годов, они разве хают НХЛ? Если кто-то там рот откроет против команды или лиги, его быстро вышвырнут за борт. И никакая демократия не поможет. И здесь он — здесь он молчал. Если бы, допустим, Маклеллан играл и сказал бы, что здесь плохо, я думаю, что любой клуб его попросил бы», — отметил Михайлов.

По мнению советского хоккеиста, Маклеллан пожаловался на Россию, потому что сейчас стал невостребованным игроком.

«Написав о нас отрицательно, он о себе напомнил. Если бы не сказали бы — я даже не помню, что это за канадец, который играл. Но как играл, так и уехал», — пояснил Борис Михайлов.