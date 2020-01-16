Советский футболист вспомнил о карьере в «Зените»

Стрепетов заметил, что до сих пор получает вопросы от молодых футболистов, а сейчас помогает «советами руководству „Сочи“».

По словам юбиляра, «Зенит» в годы его молодости отмечался замечательными людьми.

«Люди замечательные! Когда начинал, меня как родного приняли старшие — Лев Дмитриевич Бурчалкин, Василий Савельевич Данилов. С Даниловым я жил в одном номере на базе в Удельной. И он меня опекал, поддерживал. Павел Федорович Садырин — капитан команды, настоящий лидер, образец во всем: на тренировках, в игре. И человек был отличный: часы сломались — часы починит, телевизор сломался — телевизор починит, всегда выручит», — рассказал бывший тренер.

Экс-футболист также раскрыл, какие раньше были зарплаты в команде.

«Когда я начинал, то профессии „футболист“ не было, в трудовой книжке писали „инструктор физкультуры“. Была ставка игрока основного состава — 180 рублей в месяц и премии: за победу 80, за ничью 40», — пояснил Стрепетов.

Он обратил внимание и на то, что потерять свое место было нетрудно.

«Захотел тренер с кем-нибудь расстаться — и иди куда хочешь. А в приказе об увольнении могли написать что угодно, например, „отчислен за потерю прыгучести“, а еще могли и дисквалифицировать за что-нибудь», — уточнил бывший игрок.