Советский чемпион по самбо и дзюдо Анатолий Бондаренко умер из-за ковида

Шестикратный чемпион СССР по самбо и пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко умер в возрасте 77 лет. Как сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента Международной федерации самбо Сергея Елисеева, причиной смерти прославленного спортсмена стала коронавирусная инфекция.

Собеседник агентства уточнил, что Анатолий Бондаренко скончался в Москве в минувшую субботу, 13 ноября.

«Пандемия, к сожалению, не обошла его стороной. Он некоторое время болел, но коронавирус стал последней каплей», — заявил Сергей Елисеев.

Он отметил, сейчас руководители и представители национальных федераций находятся на чемпионате мира по самбо, который проходит в Ташкенте. На соревнованиях объявят минуту молчания в честь умершего спортсмена.

«Это большая утрата и для российского, и для международного самбо», — резюмировал Елисеев.

Анатолий Бондаренко входил в сборную Советского Союза по дзюдо с 1964 года. Он выступал в весовых категориях до 80 и до 86 килограммов. На его счету победы на пяти европейских чемпионатах и шести первенствах СССР по самбо. Спортивную карьеру он завершил в 1975 году.