Спорт 19 января 2024, 14:46 «Совершила чудо». Дмитриева — о громкой победе Андреевой в третьем круге Australian Open Теннисистка Дмитриева: Мирра Андреева на Australian Open совершила чудо Global Look Press

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В третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 16-летняя россиянка Мирра Андреева совершила чудо, одержав победу над француженкой Диан Парри. Заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева похвалила ее в разговоре с РИА «Новости».

«Сегодня Мирра совершила чудо. Я восхищаюсь ее выдержкой и хладнокровием. <…> Мирра — неординарная девушка. Этим матчем, особенно концовкой, она доказала, что в критический момент может быть хозяйкой положения», — сказала она.

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В решающем третьем сете россиянка проигрывала сопернице, но, по словам Анны Дмитриевой, сумела взять инициативу в свои руки, изменить и обострить игру. Она заявила, что Диан Парри действовала по команде Мирры Андреевой.

Теннисистка одержала победу в матче третьего круга со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Во втором круге Мирра Андреева обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. Australian Open завершится 28 января.