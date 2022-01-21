Сотрудник МЧС Ямала выступит на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту

Сотрудник МЧС Дмитрий Гридунов представит Ямал на всероссийских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Об этом сообщил «Ноябрьск 24».

По данным ИА «Север-Пресс», соревнования состоятся в Омске. Сейчас Гридунов активно к ним готовится. Тренировки у него каждый день.

«Руководство идет нам навстречу в предсоревновательный период, старается больше времени выделить, чтобы мы тренировались, потому что нужно ехать защищать честь Ямала», — поделился он.

Гридунов отметил, что хотел бы попасть в сборную России и выступать уже на международном уровне.