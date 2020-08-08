Сотникова объяснила использование детского прозвища для названия своей школы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова займется воспитанием будущих спортсменов. Для этого она открыла собственную школу, которую назвала Sotka School. Учреждение расположилось в московском ледовом комплексе «Морозово».

«Мы не зря Sotka School: помимо того, что Сотка — мое детское прозвище, наша задача — дать детям 100 возможностей из 100, научить идти к цели со стопроцентной отдачей», — заявила Сотникова в беседе со Sport24.

Она отметила, что идея создания собственной школы постоянно витала в воздухе. Но сначала девушку пугала ответственность за такой большой проект. Но недавно все изменилось.

«Я почувствовала — время пришло, пора! Я часто вспоминаю, как сама пришла в фигурное катание: обычный ребенок, который просто увидел лед, много веселых детишек на нем и захотел попробовать так же», — пояснила Сотникова.

Теперь спортсменка решила дать шанс другим детям, показать свои возможности, помочь раскрыть свои внутренние резервы и таланты.

«Хочу объяснить, во что превращаются 100% труда, усилий, желания», — пояснила она.

Всего в школу наберут пять групп, из которых две возьмет на себя сама спортсменка. Каждые три недели олимпийский чемпион Сочи в командных соревнованиях Федор Климов будет проводить мастер-классы.

Аделина Сотникова завершила спортивную карьеру после травмы позвоночника. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2015–2016 годах. Официально о своем уходе она объявила в марте этого года. В конце мая она заявила, что с серьезными нагрузками покончила, так как в планах у нее стать матерью.