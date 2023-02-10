Спорт 10 февраля 2023, 15:31 Сотни насекомых атаковали болельщиков на матче Роналду в Саудовской Аравии Нашествие насекомых произошло на матче «Аль-Насра», в котором Роналду оформил покер Публичное достояние

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В Саудовской Аравии во время матча футбольных команд «Аль-Вахд» и «Аль-Наср», за которую выступает Криштиану Роналду, на стадион слетелись сотни насекомых. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На кадрах со стадиона видно, как насекомые облепили стулья и стали ползать по болельщикам, которые пристально наблюдали за игрой двух клубов. Живность заняла десятки стульев на арене в Мекке.

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Этот факт не помешал фанатам насладиться игрой. В том матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии Роналду оформил покер — закатил четыре мяча в ворота «Аль-Вахда». Нападающий открыл счет на 21-й минуте встречи. Этот мяч стал для футболиста 500-м в национальных играх за всю его карьеру. Оформленным покером Роналду принес команде 37 очков, благодаря чему «Аль-Наср» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата.

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Спортсмен перешел в клуб в декабре прошлого года. По контракту он обязуется играть за саудовскую команду до 2025 года. Трансфер Роналду оценили в 20 миллионов евро. Футболист уже отыграл в трех матчах команды и забил пять голов.