Сотни километров и две тонны арбузов. Необычный забег прошел в Балашихе

Фруктовый забег в Балашихе собрал почти 500 участников со всех концов Подмосковья. Самым младшим 3,5 года, самым старшим больше 80 лет.

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На финише всем участникам забега выдавали по кусочку арбуза, а трем победителям досталось по целой ягоде.

Всего к этому дню закупили две тонны сладких призов. Первыми их уплетают самые маленькие спортсмены — они открывали забег. Ребята до 16 лет осилили дистанции один, полтора и три километра. Большинство из них — воспитанники спортивных школ Красногорска, Купавны, Ногинска, Реутова.

Источник фото: телеканал «360»

За день состоялось 12 стартов. Забег стал уже традиционным, он прошел в 35-й раз. Все началось в 1984 году, тогда в Акатове бегали ребята из реутовской спортивной школы. Идею — соревноваться и есть арбузы — сохранил один из ее воспитанников, Александр Яковенко. Именно он и стал организатором «Арбузного кросса».

Источник фото: телеканал «360»

Бегуны старше 16 лет вышли на дистанции пять и 15 километров. Среди них врачи, учителя, инженеры, бизнесмены и домохозяйки. Всего зарегистрировались больше 100 человек. Участие в кроссе бесплатное, главные критерий для допуска — любовь к спорту и медицинская справка.

Источник фото: телеканал «360»

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Самый старший участник «Арбузного кросса» — 81-летний Иван Цапкин. Он заявил, что и сейчас может отжаться 100 раз. Спортсмен-пенсионер летом бегает, а зимой катается на лыжах. Всегда сам готовит трассу. Он рассказал, что спортом занимается с самого детства, не пропускает ни одного массового старта. Энтузиазм дедушки поддерживают сын и внук.

В этот раз Иван Цапкин пропустил вперед только товарища на 10 лет моложе. Пять километров он преодолел за 15 минут.

Источник фото: телеканал «360»

Fruitcup — серия фруктовых забегов, которые подхватили другие города области. Весной кросс был апельсиновый, а следующим летом в Балашихе уже задумали провести яблочный.