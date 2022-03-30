Сотни болельщиков разгромили стадион из-за невыхода сборной Нигерии на ЧМ-2022

Сборная Ганы вышла на чемпионат мира-2022. В ответном стыковом матче квалификации «Черные звезды» сыграли вничью с командой Нигерии. Болельщики последней команды выразили свое разочарование результатом сборной, устроив беспорядки.

Матч между командами завершился со счетом 1:1, отметил Sport express. Благодаря голу на выезде, сборная Ганы обеспечила себе место на чемпионате мира, который в этом году пройдет в Катаре.

Разочарованные болельщики сборной Нигерии сразу после матча устроили беспорядки прямо на стадионе, где проходила игра. С трибун на поле прорвались сотни фанатов, они начали громить все, что попадалось им на глаза. Для разгона разъяренных футбольных болельщиков, службам порядка пришлось применить слезоточивый газ.

Сборная Нигерии впервые с 2006 года не выступит на чемпионате мира.

На прошлой неделе в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира по футболу 2022 сборная Италии уступила команде Северной Македонии. Встреча завершилась со счетом 0:1, и итальянцы потеряли возможность выступить на чемпионате.