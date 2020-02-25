Состояние российского биатлона назвали катастрофой

Сборная России по биатлону — это не коллектив, а собрание разрозненных людей. У них нет лидера и это катастрофа. В этом уверен четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

«Я же общаюсь со всеми делегациями.Захожу к нашим. Один в одном углу сидит, второй — в другом, третий — в третьем. Вот это страшно. Что нет коллектива, лидера. Нет своего Суворова», — заявил Тихонов. Его слова привело РИА «Новости».

Досталось от Тихонова и тренерам сборной. По его убеждению, тренеры российских биатлонистов не способны абсолютно ни на что. В частности, Александр Логинов готовился отдельно по индивидуальному плану своего личного тренера, но еще за пару месяцев до начала чемпионата было понятно, что медали россиянам не светят — только разве что Логинову.

Кроме того, Тихонов раскритиковал телеведущего Дмитрия Губерниева. По мнению олимпийского чемпиона, комментатор — одна из причин упадка биатлона в стране. Тихонов раскритиковал работу Губрниева и отметил, что из-за него результаты российских биатлонистов резко упали.

«Опять завыли старые пердуны, которые прятали глаза в Антхольце… люблю биатлонный Ералаш», — написал в ответ в своем Telegram-канале Губерниев.