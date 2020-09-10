Состоялось взвешивание перед боем российских и британских боксеров

В Москве состоялось взвешивание и пресс-конференция, в которых приняли участие Федор Чудинов, Сергей Харитонов, Умар Садик и Дэнни Вильямс. Они рассказали, чего ожидают от запланированных боев и обменялись колкостями.

Первым начал промоутер и организатор боев Сергей Хрюнов, который высмеял костюм, в котором пришел Умар Садик.

«Умар на сегодняшнюю пресс-конференцию пришел почему-то в школьном пиджаке. Посмотрите, в таких у них ходят в школу», — заявил Хрюнов. Боксер отнесся к выпаду хладнокровно, и назвал попытку его задеть школьной шуткой.

«Я взрослее этого», — отметил боец.

Умар Садик встретится на ринге с уроженцем Серпухово Федором Чудиновым, на счету которого 22 победы. Шоу он пообещал показать во время боя и был к сопернику доброжелателен.

«Я посмотрел его бои, открытую тренировку. Хороший соперник, буду выкладываться по полной. Никакого послабления. Я его уважаю, поэтому бить буду сильно», — скромно сообщил российский спортсмен.

За него старались его товарищи — легенда ММА Сергей Харитонов подарил Умару Садику калькулятор, так как до большого спорта он работал бухгалтером.

Сам Харитонов заявил о себе в профессиональном боксе довольно поздно, ему было около сорока лет. Он побеждал топовых бойцов, таких, как Фабрициус Вердум, и неожиданно решил попробовать себя на новом поприще, в классическом боксе. Но уходить из смешанных единоборств совсем Сергей Харитонов не собирается.

«Боя два-три, и можно уйти на пенсию. А может — даже после первого боя. Все-таки, это да, красиво, зрелищно, но я сторонник спорта – когда мы затейпированы и одеты, когда все правильно», — объяснил он.

С Харитоновым встретится Дэнни Уильямс. Он не особенно известен, но именно он когда-то нокаутировал Майка Тайсона.

«Это прежде всего было невероятно. Находиться на таком ринге и победить его — это было абсолютно невероятно. Ведь он — настоящая легенда», — поделился британский боец.

Памятный бой произошел в 2004 году, сейчас Уильямсону 47 лет. Харитонов разменял пятый десяток. Чтобы слегка снизить нагрузку на «ветеранов», было решено сократить количество раундов до шести.

Встретятся бойцы на ринге 11 сентября, в Химках.